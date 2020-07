«Don’t stop me now», gli atleti paralimpici cantano per Alex Zanardi (Di mercoledì 29 luglio 2020) È un omaggio in musica e un invito a non mollare. Gli atleti paralimpici cantano per Alex Zanardi Don’t stop me now dei Queen. È un modo per mostrare vicinanza al campione ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. https://www.youtube.com/watch?v=Mhpwyo8-L7s Leggi su vanityfair

SkyTG24 : Gli atleti paralimpici cantano 'Don't Stop Me Now' dei Queen per Alex Zanardi. VIDEO - Corriere : «Insieme per Alex»: gli atleti paralimpici cantano «Don't stop me now» dei Queen - Avvenire_Nei : #ForzaAlex.il video degli atleti paralimpici per #Zanardi - sole24ore : Blog | Alex Zanardi, gli atleti cantano 'Don't stop me now' (video) - Alley Oop - pbenedetti50 : RT @mariannaaprile: Il video in cui gli atleti Paralimpici cantano Don’t stop me now a #Zanardi è di una tenerezza commovente. Che bravi. ?? -

