Decisione definitiva: Monza a porte chiuse. Come fare per i rimborsi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Se mai avessimo ancora qualche speranza di vedere il gran premio d'Italia dal vivo, è arrivato il momento di abbandonarle: 'Il Formula 1 Gran Premio d'Italia 2020 all'Autodromo Nazionale Monza dal 4 ... Leggi su gazzetta

Effetto Covid-19: anche il Ces di Las Vegas diventa digital a gennaio 2021

Il Ces di Las Vegas, il più grande evento di tecnologia al mondo, diventa virtuale nella sua prossima edizione di gennaio: un'inversione rispetto a quanto annunciato a maggio dagli organizzatori. C'è ...

Proroga stato emergenza: cosa cambia fino al 15 ottobre

Ormai oggi arriva la decisione e l’approvazione definitiva di quello che è lo stato d’emergenza legato alla pandemia da Coronavirus. Lo stato d’emergenza per l’Italia era scattato il 31 gennaio e sare ...

