Coronavirus, Fedez fa il fenomeno con Bocelli (Di mercoledì 29 luglio 2020) C’è un aspetto del politicamente corretto che forse non è stato ancora abbastanza sottolineato: esso è per molti anche una scorciatoia per ottenere il successo, avere incarichi, fare carriera. Altro che meritocrazia! E altro che lotta alle “discriminazioni” se ad essere discriminati nella vira pubblica sono proprio i non allineati! Ovviamente non è il caso di Fedez, il rapper ipertatuato e da salotto che con la sua morosa, la blogger Chiara Ferragni, un certo successo e visibilità in Italia l’ha sicuramente già conquistati. Però prendere al volo un assist facile facile che ti dà un personaggio molto più famoso di te, e per giunta a livello internazionale, contribuisce sicuramente a farti conquistare qualche punto in più agli occhi di chi sta per principio dalla “parte ... Leggi su nicolaporro

Quel pasticciaccio brutto di Andrea Bocelli. Che come dicono i suoi figli, “Meglio che si occupi della Tosca che di virus”. Tutto è nato quando durante un intervento in Senato, lunedì 27 luglio 2020 ( ...

