Conte e Fico picchiano duro in piazza Montecitorio: ecco cosa hanno fatto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Rullo di tamburi per il governo giallorosso. Il premier Giuseppe Conte ha preso parte all’iniziativa per la disabilità organizzata dal senatore Eugenio Comincini di Italia Viva in piazza Montecitorio, improvvisando un piccolo concerto con le percussioni assieme al presidente della Camera Roberto Fico e ai ministri Roberto Gualtieri e Teresa Bellanova. In piazza le associazioni PizzAut, Il Tortellante e Banda Rulli Frulli, realtà impegnate per l’integrazione sociale e lavorativa di ragazzi con disabilità e con autismo. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

