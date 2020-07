Calciomercato Milan: oltre a Ibrahimovic resta anche Maldini (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il video lo conclude lui e lo fa alla sua maniera, ovvero allargando le braccia ed elevandosi a divinità. Nella foto invece ci mette semplicemente il suo faccione in primissimo piano, quasi dentro l'... Leggi su gazzetta

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, #Rodriguez dice no al #LokomotivMosca. Per #Biglia due squadre spagnole - DiMarzio : #Calciomercato, il #Milan lavora ai rinnovi di #Ibrahimovic, #Calhanoglu e #Donnarumma: gli aggiornamenti - DiMarzio : Ufficiale, il #Siviglia riscatta #Suso dal #Milan | #calciomercato - EM1998_ : RT @NicoSchira: In caso di partenza di Lucas #Paquetá (non incedibile) il #Milan può tornare su Mathias #Zaracho. Il talento del #RacingAve… - MilanWorldForum : Milan: il prezzo di Roca. Le news -) -