Brunori Sas in visita al Castello di Miramare (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un inatteso e piacevole “fuoriprogramma” ha caratterizzato la mattinata a Miramare. Di ritorno dall’emozionante concerto sold out ai laghi di Fusine nel contesto del No Borders music festival, Brunori Sas, al secolo Dario Brunori, ha voluto visitare il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare. La visita è stata organizzata in collaborazione con PromoTurismoFVG. Il cantautore cosentino, che è anche musicista e produttore discografico, si è prestato con piacere ai selfie con i fan, con il Direttore Andreina Contessa e con lo staff del Castello e che lo ha accompagnato per una visita guidata al Museo. “Siamo stati davvero felici di ospitare un cantautore tra i più ... Leggi su udine20

