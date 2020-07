Ape24 – Il calcio può attendere (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAbbandonare il calcio e la grande opportunità di giocare in serie B per dedicarsi allo studio. Alessandro Spanò, capitano della Reggiana, a 26 anni ha compiuto un gesto rivoluzionario. La settimana scorsa aveva guidato la squadra alla vittoria della finale play off contro il Bari, la mattina successiva conseguì la laurea in Economia e Management. Due grandi traguardi in meno di dodici ore. A quel punto si è trovato davanti a un bivio: proseguire l’avventura sul rettangolo verde o intraprendere un nuovo cammino? Ha scelto, tutt’altro che banalmente, la seconda opzione. Partirà a breve per Shangai usufruendo di una borsa di studio che gli consentirà di frequentare la locale Business School. Lo ha comunicato sui social, dove si è rivolto alla famiglia, agli amici e ai tifosi ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ape24 calcio Ape24 – Il calcio può attendere Zazoom Blog