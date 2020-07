Vittorio Sgarbi: “Vergognatevi di attaccare Andrea Bocelli. Imbecilli” | VIDEO (Di martedì 28 luglio 2020) Sgarbi difende Bocelli VIDEO “Ci sono una quantità di giustizialisti di m***a, tecnicamente str**zi che davanti a una parola pura e a una verità di vita di Andrea Bocelli, che ha avuto l’onestà di venire in Senato a fianco di medici di grande rigore, lo hanno attaccato. Vergognatevi di attaccare Andrea Bocelli! Imbecilli”. Così Vittorio Sgarbi in un VIDEO pubblicato sui social all’indomani dal convegno “Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti” da lui organizzato in Senato. Il tenore italiano nel suo discorso di lunedì ha spiegato di essere dubbioso riguardo al Coronavirus: “Mi sono sentito umiliato e offeso ... Leggi su tpi

HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi guida i negazionisti del Covid: 'Virus non c'è più, siamo come ipnotizzati' - NicolaCandido78 : RT @AlRobecchi: Un focolaio Covid al convegno dei negazionisti del Covid organizzato in Senato da Vittorio Sgarbi sarebbe la miglior notizi… - Nury07833353 : RT @AlRobecchi: Un focolaio Covid al convegno dei negazionisti del Covid organizzato in Senato da Vittorio Sgarbi sarebbe la miglior notizi… - marco_disca : RT @Libero_official: 'Gli #immigrati oggi sono un pericolo: rimandarli tutti a casa subito'. Il durissimo commento di Vittorio Sgarbi a #Qu… - Astrogigi1 : RT @AlRobecchi: Un focolaio Covid al convegno dei negazionisti del Covid organizzato in Senato da Vittorio Sgarbi sarebbe la miglior notizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi Immigrazione, Vittorio Sgarbi durissimo a Quarta Repubblica: "Il clandestino il più pericoloso, non sappiamo che malattie porta" Liberoquotidiano.it Convegno 'negazionisti' Covid, bufera social su Bocelli. Lui: "Frainteso"

Roma, 28 luglio 2020 - E' bufera social su Andrea Bocelli, all'indomani delle sue dichiarazioni al Senato nel corso del convegno di 'negazionisti' del Covid. All'evento, organizzato da Armando Siri e ...

Covid, da Salvini a Sgarbi: i "no mask" e quel libro che li smentisce

Altro che no mask! Altro che crociate anti mascherina come quella appena scatenata da Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi con l’appoggio esterno di Andrea Bocelli! Serve una barriera per il virus, ma che ...

Roma, 28 luglio 2020 - E' bufera social su Andrea Bocelli, all'indomani delle sue dichiarazioni al Senato nel corso del convegno di 'negazionisti' del Covid. All'evento, organizzato da Armando Siri e ...Altro che no mask! Altro che crociate anti mascherina come quella appena scatenata da Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi con l’appoggio esterno di Andrea Bocelli! Serve una barriera per il virus, ma che ...