Uomini e donne, ex corteggiatore trova l’amore: “Quello che cercavo” (Di martedì 28 luglio 2020) Antonio Moriconi lo ricordiamo tutti: è stato uno dei protagonisti di Uomini e donne e ancora prima lo abbiamo conosciuto a Temptation Island come tentatore. Antonio era seduto tra i corteggiatori di Teresa Langella ed è stato la non-scelta della bella napoletana. L’ex tronista gli ha infatti preferito Andrea Dal Corso, con il quale la … L'articolo Uomini e donne, ex corteggiatore trova l’amore: “Quello che cercavo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

GiovanniToti : Questa sera diciamo grazie a tutti coloro che stanno compiendo un’impresa straordinaria: restituire a Genova e la L… - robersperanza : A Brescia. In Piazza della Loggia. Per dire grazie alle donne e agli uomini del nostro Servizio Sanitario Nazionale. - matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - KRAKEN_2_KRAKEN : @schwarzerose84 Lo so, sbaglio, ma mi disturba, e comprendo la repulsione che certe donne hanno nei confronti dell'… - andreastaffol : @Fuckthebulls_ Ma va bene per uomini e donne..???? -