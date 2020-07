Sophie Turner, la Sansa di Game of Thrones è diventata mamma: è nata Willa (Di martedì 28 luglio 2020) È nata lo scorso 22 luglio a Los Angeles, ma si è saputo solo nelle ultime ore come riporta il sito TMZ e un comunicato della coppia che si dice molto felice della nascita. È la figlia dell’attrice Sophie Turner (divenuta famosa nel ruolo di Sansa Stark in Game of Thrones) e del cantante Joe Jonas. Poco si sa della bimba se non il nome: Willa. Sophie Turner di Game of Thrones incinta: primo figlio da Joe Jonas Una gravidanza quasi segreta, con pochissime notizie e foto a favor di pubblico per la coppia che si frequenta dal 2017 ed è convolata a nozze nel 2019. Joe Jonas e Sophie Turner, la prima foto del matrimonio Leggi su tvzap.kataweb

