Serie A, Pruzzo: “La Roma poteva vincere le ultime sei partite tranquillamente” (Di martedì 28 luglio 2020) “Rigore su Dzeko? C’era un rigore su Zapata l’altra sera…La Roma le poteva vincere tranquillamente tutte e sei le partite, poteva battere anche l’Inter. Se vuoi attaccarti agli episodi allora parliamo di tutti, dalla prima alla 36esima giornata. Non so se Chiffi ha sbagliato, ma gli arbitri fischiano tutto in area di rigore, è diventato insopportabile”. Lo ha dichiarato Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ai microfoni di Radio Radio Mattino a proposito delle proteste arbitrali della Fiorentina nell’ultimo match dell’Olimpico. Leggi su sportface

