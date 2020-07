Red Dead Online si espande con un nuovo Pass Fuorilegge e Professione (Di martedì 28 luglio 2020) E’ disponibile un nuovo aggiornamento per Red Dead Online, il quale introduce contenuti inediti, tra cui la Professione del Naturalista e il Pass Fuorilegge 3. Red Dead Online: nuovo aggiornamento disponibile Da oggi potete cacciare nuove specie di animali, apprendere abilità inedite, sbloccare contenuti da Naturalista. Ad attendervi troverete 2 personaggi, Harriet Davenport, che vi guiderà alla scoperta della Natura, e Gus Macmillan, che si occuperà della caccia delle specie. Nella Mappa vi imbatterete in nuovi animali, nuove sfide e potrete acquistare per 40 lingotti d’oro il Pass Fuorilegge 3, il quale offre numerose ricompense livellando, in alternativa ... Leggi su gamerbrain

