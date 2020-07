Prepariamo il gel di aloe vera con il fai da te, semplice ed efficace! (Di martedì 28 luglio 2020) Prepariamo insieme il gel di aloe vera, naturale e benefico per il nostro corpo! L’aloe vera è una pianta ricca di vitamina A, C ed E, di proprietà idratanti e astringenti. Inoltre, è un toccasana per aver cura della propria pelle, poiché in grado di eliminare ogni imperfezione, mantenendola tonica e giovane! Inoltre, è un prodotto indispensabile sopratutto in estate, per alleviare il dolore delle scottature solari! Ma non solo, i benefici dell’aloe vera sono numerosissimi e per ottenerli, è fondamentale utilizzare le foglie al naturale e pure, prive di qualsiasi trattamento chimico. Se avete la pianta in casa, annaffiatela per 5 giorni prima di seguire la ricetta fai da te. Altrimenti cliccate qui per sapere ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Prepariamo gel Basicnet, lavoro a ritmo serrato per completare le collezioni Il Sole 24 ORE Come fare un detergente WC gel fai da te -VIDEO-

La ricetta fai da te per preparare un detergente WC gel davvero efficace ed economico. Ingredienti naturali per un risultato davvero potente contro sporco e incrostazioni. Le pulizie della casa sono ...

Smalto gel e semipermanente: differenze, vantaggi e svantaggi

Tutti amiamo avere mani belle, ma bisogna prendersene cura, e ci sono molti modi: ricorrendo a manicure e nail art di ogni tipo.anche se non sempre è facile ed economico. Avete mai pensato di realizza ...

La ricetta fai da te per preparare un detergente WC gel davvero efficace ed economico. Ingredienti naturali per un risultato davvero potente contro sporco e incrostazioni. Le pulizie della casa sono ...Tutti amiamo avere mani belle, ma bisogna prendersene cura, e ci sono molti modi: ricorrendo a manicure e nail art di ogni tipo.anche se non sempre è facile ed economico. Avete mai pensato di realizza ...