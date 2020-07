Parma Atalanta 0-0 LIVE: Gagliolo sfiora il gol (Di martedì 28 luglio 2020) Allo Stadio Tardini, la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Tardini”, Parma e Atalanta si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Atalanta 0-0 MOVIOLA 8′ Occasione Gagliolo – Invenzione di Kulusevski per Caprari, palla sul secondo palo per Gagliolo che calcia a botta sicura ma Gollini respinge. 3′ Occasione Freuler – Gran cross di Zapata dalla destra, anticipo di Freuler ma il suo colpo di testa finisce a lato. 1′ Errore Gollini – Pessima uscita di Gollini dopo un pessimo passaggio ma il ... Leggi su calcionews24

mastelli93 : @donbicenzo #PronoTwitter37 PARMA-ATALANTA 1-2 INTER-NAPOLI 1-1 LAZIO-BRESCIA 4-1 SAMPDORIA-MILAN 1-1 SASSUOLO-G… - fcin1908it : LIVE - Serie A, Parma-Atalanta 0-0: Gasperini vuole mettere pressione all'Inter - - winradtrader : Complimenti a Betfair che chi ha messo 12 minuti per capire che Parma v Atalanta non era Inter v Napoli. Ha mandato… - Corriere : Parma-Atalanta: nerazzurri a caccia del secondo posto Live 0-0 -