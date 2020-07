Orso M49 ancora in fuga, Lav: "Il recinto del Casteller è come una condanna all’ergastolo" (Di martedì 28 luglio 2020) “Il recinto del Casteller non è una casa per orsi”. A dirlo è Massimo Vitturi, responsabile LAV animali selvatici, commentando le immagini dall’alto che la Lega Anti Vivisezione ha diffuso dopo la seconda fuga dell’Orso M49 dal Centro faunistico a sud di Trento. Lo spazio, spiega Vitturi, “suddiviso in tre porzioni larghe meno di 50 metri, non può garantire il soddisfacimento delle necessità etologiche di un grande animale selvatico, basti pensare che un Orso percorre fino a 20 km al giorno”. Leggi su tg24.sky

