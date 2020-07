OnePlus Nord, il nuovo smartphone 5G con un prezzo super (Di martedì 28 luglio 2020) OnePlus Nord è il primo tentativo della casa cinese di guardare al futuro senza dimenticare il proprio passato. Una stella polare tra gli smartphone – da qui il nome Nord – che sia accessibile, potente e senza invidiare nulla ad un top di gamma tradizionale: insomma il caro vecchio flagship killer che ha fatto la storia del brand di Shenzhen. Svelato nel primo lancio al mondo di smartphone in realtà aumentata, OnePlus Nord presenta tutti gli elementi essenziali del nuovo telefono ed è perfetto per l’uso quotidiano: un sistema di fotocamere diversificato, una user experience fluida e l'affidabile qualità OnePlus. Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 765G 5G (con un massimo di 12 GB ... Leggi su gqitalia

