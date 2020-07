Napoli, sequestrate 42 tonnellate di rifiuti diretti in Africa (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Maxi sequestro al porto di Napoli dove sono state individuate 42 tonnellate di rifiuti nascosti in quattro container destinati in Africa. Nel corso di diverse operazioni condotte nello scalo partenopeo, gli agenti della guardia di finanza e i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli hanno sottoposto a sequestro circa 42 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non, stipati in quattro container destinati in Nigeria e Burkina Faso che, sulla base della documentazione accompagnatoria, avrebbero dovuto contenere, invece, effetti personali e masserizie. Al loro interno sono stati rinvenuti occultati da autoveicoli e da fusti contenenti indumenti usati ed in pessimo stato di conservazione, un ingente quantitativo di ... Leggi su anteprima24

