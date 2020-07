Minivan precipita in una scarpata di 200 metri in Perù: muoiono 11 persone (Di martedì 28 luglio 2020) Dramma dal Perù. Sono almeno 11 le vittime di un terribile incidente che ha visto un Minivan del trasporto pubblico precipitare in una scarpata nella provincia di Santiago de Chuco, a La Libertad. L’incidente stradale è avvenuto domenica pomeriggio, ma è stato riportato ieri dal quotidiano peruviano Perù 21 (la notizia è stata rilanciata stamane … L'articolo Minivan precipita in una scarpata di 200 metri in Perù: muoiono 11 persone NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Minivan precipita Minivan precipita in una scarpata di 200 metri in Perù: muoiono 11 persone NewNotizie