Migranti, Salvini: “Con questo governo sbarcano perfino i barboncini” (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA – “Il Viminale si accorge solo ora di dover fermare i flussi dalla Tunisia, con centinaia di immigrati in fuga dai centri di accoglienza e silenzio totale sulla redistribuzione degli immigrati all’estero. Mentre i clandestini arrivano a frotte, anche con barboncini evidentemente scampati ai lager libici, giovedì il Senato deciderà se devo essere processato per aver difeso i confini. Orgoglioso di aver protetto l’Italia e gli italiani: la rifarei e lo rifarò”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini. Leggi su dire

Migranti, caos in Sicilia. Il Governo manda l'esercito

Due fughe di massa in 24 ore: la Sicilia è sempre più pressata da un'emergenza migranti che va da Lampedusa ai centri di accoglienza, da dove isono fuggite oltre 300 persone sottoposte a quarantena, d ...

