Migranti: Fi e Leu interrogano Lamorgese, riferisca in parlamento su rotta balcanica e Libia (Di martedì 28 luglio 2020) Fi e Leu hanno sollecitato, in due distinti interventi, in apertura di seduta a Montecitorio, il ministrodell'Interno Luciana Lamorgese a riferire in parlamento sui Migranti Leggi su firenzepost

FirenzePost : Migranti: Fi e Leu interrogano Lamorgese, riferisca in parlamento su rotta balcanica e Libia - Alemilanista86 : RT @PetrisDe: Noi abbiamo votato contro la conferma e l'aumento dei fondi italiani alla #Libia e alla sua Guardia costiera, ora tutti nella… - Livia_DiGioia : RT @PetrisDe: Noi abbiamo votato contro la conferma e l'aumento dei fondi italiani alla #Libia e alla sua Guardia costiera, ora tutti nella… - matteotti_g : RT @PetrisDe: Noi abbiamo votato contro la conferma e l'aumento dei fondi italiani alla #Libia e alla sua Guardia costiera, ora tutti nella… - matteotti_g : RT @PetrisDe: Cosa ci vuole ancora perché si capisca che la #Libia tutto è tranne che un porto sicuro e che l'Italia non può continuare a f… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Leu Migranti: Fi e Leu interrogano Lamorgese, riferisca in parlamento su rotta balcanica e Libia Firenze Post Migranti: Palazzotto (Leu), si sospenda subito cooperazione con Libia, governo riferisca in Aula

Roma, 28 lug 17:13 - (Agenzia Nova) - Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e uguali ha detto di voler "immaginare che l'uccisione di tre persone in Libia da parte della cosiddetta Guardia costiera li ...

Migranti: Fi e Leu interrogano Lamorgese, riferisca in parlamento su rotta balcanica e Libia

ROMA – Fi e Leu hanno sollecitato, in due distinti interventi, in apertura di seduta a Montecitorio, il ministrodell’Interno Luciana Lamorgese a riferire in Parlamento sui migranti. La richiesta rigua ...

Roma, 28 lug 17:13 - (Agenzia Nova) - Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e uguali ha detto di voler "immaginare che l'uccisione di tre persone in Libia da parte della cosiddetta Guardia costiera li ...ROMA – Fi e Leu hanno sollecitato, in due distinti interventi, in apertura di seduta a Montecitorio, il ministrodell’Interno Luciana Lamorgese a riferire in Parlamento sui migranti. La richiesta rigua ...