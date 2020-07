Migranti, anche Zingaretti in pressing su Conte: “Governo affronti la crisi in maniera adeguata” (Di martedì 28 luglio 2020) Nicola Zingaretti si appella al governo per arrivare alla soluzione dell’emergenza Migranti che sta interessando il Sud Italia. anche Nicola Zingaretti si appella al governo – e quindi al premier Conte- per la risoluzione in tempi rapidi dell’emergenza Migranti che sta interessando il Sud Italia. Emergenza Migranti, Nicola Zingaretti: “Scenari che il governo deve valutare con grande attenzione” “Quanto sta avvenendo nel Mediterraneo sui flussi migratori era abbastanza prevedibile. Era chiaro da mesi che gli effetti dell’epidemia, anche dal punto di vista economico e sociale, avrebbero posto in forma inedita questo tema. Sono scenari che il governo deve valutare con la più grande ... Leggi su newsmondo

