Martina Rossi, per la Corte d’Appello non morì sfuggendo a stupro. I giudici: “Le modalità della caduta non coerenti con tale ipotesi” (Di martedì 28 luglio 2020) Un’aggressione sessuale non può “del tutto escludersi”, ma Martina Rossi non stava scappando da uno stupro quando morì, il 3 agosto 2011, cadendo dal balcone di un albergo di Maiorca. Queste le motivazioni con cui il 9 giugno scorso la Corte di Appello di Firenze ha assolto Luca Vanneschi e Alessandro Albertini, condannati in primo grado a sei anni di reclusione. Sentenza poi ribaltata: assolti perché il fatto non sussiste.”L’esclusione a cui la Corte è pervenuta del tentativo di fuga della ragazza e la non provata commissione” della tentata violenza – si legge nelle motivazioni – “non possono dunque che portare a ritenere carente la prova” del reato. Per l’accusa ... Leggi su ilfattoquotidiano

