"L'insicurezza crea derive razziste". La lettera del sindaco di Caltanissetta a Lamorgese (Di martedì 28 luglio 2020) In Sicilia si sta creando, tra alcuni sindaci, un fronte contro i nuovi sbarchi di migranti. A far sentire la propria voce è il sindaco di Caltanisetta, Roberto Gambino, che ha scritto una lettera al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sottolineando come “l’insicurezza crei derive razziste”. Sulla stessa linea c’è anche il primo cittadino di Porto Empedocle, Ida Carmina, che dice no alla nave quarantena da mille posti.Intanto mancano ancora all’appello 44 migranti dei 184 fuggiti domenica pomeriggio dal Cara di Pian del Lago di Caltanissetta, tutti di nazionalità tunisina. Le forze dell’ordine sono ancora impegnate nelle ricerche. Intanto il prefetto di Caltanissetta, ... Leggi su huffingtonpost

"Il centro di accoglienza non è adeguatamente protetto, troppo pochi i rappresentanti delle forze dell’ordine a tutela. Intanto noi sindaci, e nel caso specifico il sottoscritto, diventiamo ogni giorn ...

Lettera del sindaco di Caltanissetta a Lamorgese: "Insicurezza crea derive razziste'

