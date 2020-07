Lautaro dalla distanza: raddoppia l'Inter (Di martedì 28 luglio 2020) raddoppia l'Inter al minuto 74! Azione personale di Lautaro Martinez, che fa venti metri palla al piede e dalla distanza scarica un destro a giro veleonoso. Leggi su tuttonapoli

Inter : ???? | TOROOOOOOOOOOOOOOO!!! 74' - Rete spettacolare di #Lautaro: grande azione personale e destro dalla distanza ch… - allyciousss : RT @Inter: ???? | TOROOOOOOOOOOOOOOO!!! 74' - Rete spettacolare di #Lautaro: grande azione personale e destro dalla distanza che non lascia… - FIFAlab : RT @Inter: ???? | TOROOOOOOOOOOOOOOO!!! 74' - Rete spettacolare di #Lautaro: grande azione personale e destro dalla distanza che non lascia… - giordi63 : RT @Inter: ???? | TOROOOOOOOOOOOOOOO!!! 74' - Rete spettacolare di #Lautaro: grande azione personale e destro dalla distanza che non lascia… - ManuelBernal86 : RT @Inter: ???? | TOROOOOOOOOOOOOOOO!!! 74' - Rete spettacolare di #Lautaro: grande azione personale e destro dalla distanza che non lascia… -