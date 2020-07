La Nuova Padania contro il Comune di Bugliano – “A voi i commenti” (Di martedì 28 luglio 2020) La Nuova Padania contro il Comune di Bugliano entra di prepotenza tra le grandi battaglie del 2020. Come Burzum contro Aranzulla, Burzum contro Salvini, l’Italia contro la Grolandia (nazione inventata al confine della Francia…) ed altre memorabili battaglie di libertà. L’Antefatto L’antefatto della storia lo conoscete tutti: Andrea Bocelli, tenore e cantante, rilascia una serie di dichiarazioni controverse ad un convegno sul COVID19 tenuto, dagli altri, da Vittorio Sgarbi. Parte la contestazione sui social, e si aggrega il Comune di Bugliano, paesello inventato che raffigura in modo allegorico i vizi (molti) e le virtù (ben poche) dell’Italia tutta. Nella ... Leggi su bufale

