La Federazione conferma la retrocessione, il club non ci sta: “Vergogna!” (Di martedì 28 luglio 2020) confermata la retrocessione degli Hearts of Midlothian e del Partick Thistle rispettivamente dalla Premiership e dalla Championship scozzese. Il collegio arbitrale indipendente si è pronunciato a favore della Federazione, senza che nessuno dei due club ricevesse alcun risarcimento. La decisione è stata unanime, con le promozioni confermate per Dundee United, Raith Rovers e Cove Rangers: “Il tribunale nominato ai sensi dell’articolo 99 della Scottish Football Association ha emesso la sua decisione oggi. Ha dichiarato all’unanimità che i ricorsi alla risoluzione scritta del 15 aprile 2020 sono falliti e che l’SPFL aveva il diritto di approvare e attuare la risoluzione scritta e tutto ciò che ne derivava”. Lo scorso 8 aprile i campionati sono ... Leggi su calcioweb.eu

Fim cisl, eletta nuova segreteria nazionale. Confermato il tarantino Valerio D'Alò

Questa mattina a Roma si è celebrata la massima assise della federazione metalmeccanica della Cisl. Una riunione in continuità con la precedente del 13 luglio scorso, in cui è avvenuta l’elezione del ...

Confcommercio, la savonese Laura Forzano confermata nel consiglio nazionale di Fimaa

Savona. Prestigiosa riconferma per Laura Forzano, Presidente di Fimaa Confcommercio Savona e membro del Consiglio di Confcommercio Savona, eletta nuovamente all’interno del Consiglio nazionale di Fima ...

