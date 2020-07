Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: out Fabian Ruiz, sorpresa D’Ambrosio (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano – Tutto pronto per Inter-Napoli, gara valevole per il 37esimo turno del campionato di Serie A. Di seguito le scelte di Conte e Gattuso. Inter: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero; Lukaku, Sanchez. All.: Conte. Napoli: Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All.: Gattuso. L'articolo Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: out Fabian Ruiz, sorpresa D’Ambrosio proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

