Fontana multato dall'Anac nel 2017, procura valuta rogatoria in Svizzera (Di martedì 28 luglio 2020) Una sanzione da 1000 euro pagata quando era sindaco di Varese per non avere dichiarato la sua situazione patrimoniale, violando le norme anti corruzione. E' il Corriere della Sera a far emergere nuovi ... Leggi su tg.la7

fattoquotidiano : Caso dei camici, Attilio Fontana e il silenzio sullo scudo fiscale multato dall’Anac. Il presidente della Lombardia… - StefanoFeltri : @FontanaPres deve dimettersi: usa un conto Svizzero dall'inizio della sua carriera politica (1997), multato perché… - 501_tot : RT @velo_di_maia: #Fontana non ha mai dichiarato lo scudo fiscale in #Svizzera ed é stato multato per questo. Ha mentito e continua a menti… - ClaudioZavatti1 : Il Fatto Quotidiano: Caso dei camici, Attilio Fontana e il silenzio sullo scudo fiscale multato dall’Anac.… - jobbe50 : RT @avimmaisacap: Posso o no chiamarlo 'gran figlio di pu..ana'? --- Il governatore nascose lo scudo fiscale e il patrimonio -