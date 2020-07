Calciomercato Everton: Ancelotti punta Zaha del Crystal Palace (Di martedì 28 luglio 2020) Calciomercato Everton potrebbe essere l’estate in cui Wilfried Zaha lascerà il Crystal Palace dopo aver sognato così a lungo il grande salto Calciomercato Everton potrebbe essere l’estate in cui Wilfried Zaha lascerà il Crystal Palace dopo aver sognato così a lungo il grande salto Ancelotti- Come riporta il Daily Mirror, sul talentoso esterno ivoriano ci sarebbe in particolare l’Everton di Ancelotti, deciso a presentare a breve un’offerta per alzare la qualità dell’attacco oppure del centrocampo, a seconda di come deciderà di utilizzarlo il mister. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

