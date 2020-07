Bce alle banche: niente dividendi fino a prossimo anno (Di martedì 28 luglio 2020) La Bce ha chiesto alle banche di evitare di pagare dividendi fino al prossimo anno e di essere 'estremamente moderate' nella politica di 'remunerazione variabile', ovvero dei bonus ai vertici. Alla ... Leggi su tgcom24.mediaset

cisconejff : RT @MilanoFinanza: La Bce allunga il divieto sullo stacco dividendi alle banche - gzibordi : la BCE dice alle banche di non pagare dividendi agli azionisti ora come mai lo si dice alle banche e non ad altre… - Luca_Gualtieri1 : RT @MilanoFinanza: La Bce allunga il divieto sullo stacco dividendi alle banche - AndreaPira : RT @MilanoFinanza: La Bce allunga il divieto sullo stacco dividendi alle banche - MilanoFinanza : La Bce allunga il divieto sullo stacco dividendi alle banche -

Ultime Notizie dalla rete : Bce alle Bce alle banche: niente dividendi fino a prossimo anno TGCOM Banche: Bce raccomanda di non pagare dividendi fino a gennaio (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 lug - La Bce estende la raccomandazione alle banche europee di non pagare dividendi e di non effettuare acquisti di azioni proprie fino al prossimo mese di ge ...

La Bce allunga il divieto sullo stacco dividendi alle banche

È stato ribadito che gli istituti europei non potranno effettuare operazioni di buyback per ragioni di cautela a causa degli effetti della pandemia sui conti delle banche ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 lug - La Bce estende la raccomandazione alle banche europee di non pagare dividendi e di non effettuare acquisti di azioni proprie fino al prossimo mese di ge ...È stato ribadito che gli istituti europei non potranno effettuare operazioni di buyback per ragioni di cautela a causa degli effetti della pandemia sui conti delle banche ...