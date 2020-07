Banchi e sicurezza, scuola nel caos. E su tutto incombe una minaccia con gli ‘occhi a mandorla’ (Di martedì 28 luglio 2020) È il caos. Qualcosa sicuramente non funziona nella comunicazione tra la ministra Azzolina e i produttori. Se da un lato la ministra continua a ribadire che il 14 settembre la scuola inizierà e nelle aule gli alunni troveranno i nuovi Banchi anticovid, dall’altra Assoufficio, associazione di FederlegnoArredo, sostiene che sia “un’impresa impossibile” riuscire a fornire l’Italia intera a queste condizioni. Risposta più che comprensibile considerando che la scadenza del bando di gara indetto per la produzione di oltre tre milioni di Banchi monoposto, con e senza ruote, scadrà il 31 luglio, porterà alla firma dei contratti il 7 agosto e prevede la consegna del materiale entro il 31 dello stesso mese. “Le condizioni di gara sono ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : Banchi sicurezza Con i nuovi banchi le scuole dovranno aggiornare i protocolli di sicurezza, le prove di evacuazione e norme comportamentali Orizzonte Scuola Scuola, i banchi anticovid «i meno inclusivi al mondo»

Mentre continua la corsa ai banchi del distanziamento fisico anti Covid, piovono critiche su questi, “protagonisti” in questa fase di pre-riapertura della scuola. Accanto a chi denuncia la spesa ecces ...

Senesi e Bardelli (Fratelli d’Italia): “Alla Scuola non servono i banchi autoscontro. No ai banchi con le rotelle”

“Fermiamo l’acquisto scellerato dei banchi con le rotelle. Fino al 30 è ancora a livello di bando ma, a quanto dicono gli esperti, questo tipo di banchi sono pericolosi e inadeguati per i nostri rag ...

