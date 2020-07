Anversa, torna l’incubo Covid-19: imposto il coprifuoco (Di martedì 28 luglio 2020) Anversa, torna l’incubo Covid-19: imposto il coprifuoco per bloccare l’aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni Il coronavirus torna a far paura in Europa. Dopo la Catalogna anche il Belgio sta facendo i conto con un rialzo dei contagi negli ultimi giorni. La zona di Anversa è stata la più colpita, tanto da richiedere al … L'articolo Anversa, torna l’incubo Covid-19: imposto il coprifuoco proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

