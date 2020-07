Antonio Zequila umilia pubblicamente Antonella Elia a Temptation Island: “Biscia fetente” (Di martedì 28 luglio 2020) Antonio Zequila contro Antonella Elia Senza ombra di dubbio la coppia più rappresentativa della settima edizione di Temptation Island è quella formata da Pietro Delle Piane e Antonella Elia. I due stanno attraversando numerosi problemi nel villaggio in Sardegna. L’uomo, infatti, ha tradito la fidanzata la quale è rimasta scossa e addolorata per i filmati che Filippo Bisciglia le ha mostrato al falò. Sull’argomento si è voluto esprimere una persona che ha vissuto per settimane al fianco dell’ex ragazza di Non è la Rai. Stiamo parlando di Antonio Zequila che ha rilasciato una lunga intervista al magazine NuovoTv. L’ex gieffino, esprimendo il suo giudizio ... Leggi su kontrokultura

