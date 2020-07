Andrea Bocelli-Covid 19: l’indignazione di Fedez, Gasmann e Selvaggia Lucarelli (Di martedì 28 luglio 2020) Hanno provocato una lunga serie di reazioni polemiche e d’indignazione le parole di Andrea Bocelli in merito a come ha vissuto la pandemia. Il cantante ha recentemente dichiarato d’aver violato le regole della quarantena perché a suo avviso la situazione è stata ingigantita. Il tenore ha poi aggiunto che non ha conosciuto nessuno che è finito in terapia intensiva a causa del Coronavirus. Parole sconcertanti quelle del cantante che oltre tutto è stato vittima del Covid e che ha regalato durante il periodo della pandemia, entrando nelle case degli italiani, un concerto straordinario Music of Hope. La reazione a tanta superficialità e mancanza di rispetto è arrivata da persone comuni ma anche da personaggi dello spettacolo che non hanno potuto fare a meno di commentare il tweet di ... Leggi su quotidianpost

