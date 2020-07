Zanardi sottoposto a “a una delicata procedura neurochirurgica” (Di lunedì 27 luglio 2020) Le condizioni cliniche di Alex Zanardi sono "stabili", dopo che il campione paralimpico è stato sottoposto sabato scorso "a una delicata procedura neurochirurgica eseguita dal professor Pietro Mortini, direttore dell`Unità Operativa di Neurochirurgia, per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo". Lo ha riferito l'ospedale San Raffaele dove Zanardi è stato trasferito venerdì scorso da un centro riabilitativo. L'Irccs milanese ha aggiunto che al momento gli accertamenti clinici e radiologici confermano il buon esito delle suddette cure. Zanardi è tuttora ricoverato in Terapia Intensiva Neurochirurgica. Leggi su ilfogliettone

