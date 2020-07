Xbox Series S/Lockhart sempre più vicina? Nuovi indizi suggeriscono più console next-gen oltre a Xbox Series X (Di lunedì 27 luglio 2020) Che Microsoft lancerà sul mercato più varianti next-gen di Xbox sembra non essere più un segreto. Anche se al momento non è stato annunciato nulla in via ufficiale, continuano a emergere rumor su quella che tutti chiamano Xbox Lockhart o Xbox Series S e, anche oggi, vi riportiamo delle nuove indiscrezioni che provengono da uno degli studi di punta del colosso di Redmond, 343 Industries.Secondo Gameblog.fr, in una recente sessione Q&A con la stampa, Chris Lee, capo dello studio di Halo Infinite, avrebbe fatto capire che ci sarebbero in cantiere più console Xbox next-gen oltre a ... Leggi su eurogamer

