Salvini, il povero Briatore e il governo che vive in una bolla (Di lunedì 27 luglio 2020) In questo video pubblicato da Matteo Salvini su Twitter possiamo ammirare un intervento di Flavio Briatore a Stasera Italia in cui si spiega che “Questi qui non hanno mai lavorato un’ora nella loro vita, loro vivono in una bubble, sono tutti regazzini che non hanno mai fatto un cavolo e guidano il treno”. Praticamente “non hanno mai lavorato” come Salvini e sono ragazzini che non hanno mai fatto niente tranne un governo con il Capitano. Briatore CONTRO IL governo: “VIVONO IN UNA bolla, NON HANNO IDEA DELLA VITA REALE!”#vociitaliane pic.twitter.com/nVPpg1SZdq — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) July 27, 2020 Poi, per carità, è vero che c’è chi ... Leggi su nextquotidiano

