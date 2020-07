Recovery Fund: all'estero non credono all'Italia (Di lunedì 27 luglio 2020) AGI - Dal Consiglio Europeo arriva un importo economico di 1.800 miliardi di euro per riaccendere la ripresa economica dell'Europa e gestire la disastrosa situazione lasciata in eredità dal Coronavirus. Un pacchetto suddiviso in due: quello composto dal bilancio pluriennale Ue dal 2021 al 2027, e quello del Recovery Fund proposto dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Proprio sul Recovery Fund nelle ultime due settimane sui social si è discusso molto animatamente, con posizioni spesso lontane e giudizi severi sulla trattativa condotta dal Governo. Conte esulta, all'Italia arriveranno circa 209 miliardi, 82 di sussidi e 127 di prestiti, ottenuti dopo una serie di discussioni molto complesse, sfiorato il fallimento. Alla fine l'accordo c'è, e in rete ci si ... Leggi su agi

