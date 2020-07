Project Athia per PS5 sarà un open-world, rivela Square Enix (Di lunedì 27 luglio 2020) Square Enix ha annunciato a giugno Project Athia, una nuova esperienza ricca di azione e avventura. Ora, Yosuke Matsuda, presidente di Square Enix, ha confermato che Project Athia sarà un gioco open world per PS5 e PC."Project Athia, che uscirà su PS5, è un titolo in stile open world, in cui i giocatori si muovono liberamente nel mondo di gioco", ha dichiarato Matsuda in un'intervista a Weekly Tokyo Keizai Plus. "PS5 migliora notevolmente la grafica, così come l'implementazione della tecnologia ray-tracing per i riflessi e l'illuminazione. Praticamente è quasi identico a ciò che vedrete su PC"."Usando le nostre ... Leggi su eurogamer

