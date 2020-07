Pompei, ecco le creme e i trucchi usati da donne e uomini dell’antichità: in mostra oltre 300 reperti (Di lunedì 27 luglio 2020) creme, trucchi, bagni di profumo, specchi per ammirarsi, ornamenti per abiti e gioielli, amuleti, statuette e preziosi dedicati agli dei. Sarà un vero e proprio viaggio in quelli che erano i canoni e i gusti estetici delle popolazioni dell’area vesuviana in epoche antiche (dall’ VIII/VII sec a. C. al I sec. d. C.), la mostra Venustas che apre al pubblico nella Palestra Grande degli Scavi di Pompei dal 31 luglio fino al 31 gennaio 2021. Un viaggio grazie ai reperti, circa 300, rinvenuti nei vari siti del Parco Archeologico di Pompei: il villaggio protostorico di Poggiomarino, le necropoli protostoriche di Striano e quella di Età Arcaica di Stabia, i santuari di Pompei e di Stabia, le ville di Oplontis e Terzigno ed infine l’abitato ... Leggi su ildenaro

marcella_pompei : RT @Hasta_Siempre_C: e vivo ogni giorno insieme ai miei concittadini nella mia Lampedusa. Sono un pescatore e sono orgoglioso di esserlo. L… - MirraAlessandro : @LegaSalvini #Pompei . Ritrovata statua di giullare cazzaro risalente al 49 D.C. ecco la prima immagine! - ale_pompei : @LegaSalvini @CoffeeBreakLa7 Ecco : parlare dei problemi della Sicilia con 200 tweet al giorno contro i migranti e… - Torrechannelit : Pompei – Mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica per guasto, ecco le zone coinvolte - Mutismissimo : @scappiamoharry @musicmugger No non solo gli artisti posso andarci, ma solo gli artisti ne valorizzano il valore ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Pompei ecco Pompei, ecco le creme ei trucchi usati da donne e uomini dell'antichità: in mostra oltre 300 reperti Il Denaro Pompei, ecco le creme e i trucchi usati da donne e uomini dell’antichità: in mostra oltre 300 reperti

Creme, trucchi, bagni di profumo, specchi per ammirarsi, ornamenti per abiti e gioielli, amuleti, statuette e preziosi dedicati agli dei. Sarà un vero ...

"Agalma" selezionato alle Giornate degli Autori di Venezia 77 -5-

Roma, 25 lug. (askanews) - Note di regia. "Seguire la vita del museo per quasi tre anni mi ha dato l'opportunit di scoprire un universo altrimenti inaccessibile - penso al mondo sommerso dei depositi ...

Creme, trucchi, bagni di profumo, specchi per ammirarsi, ornamenti per abiti e gioielli, amuleti, statuette e preziosi dedicati agli dei. Sarà un vero ...Roma, 25 lug. (askanews) - Note di regia. "Seguire la vita del museo per quasi tre anni mi ha dato l'opportunit di scoprire un universo altrimenti inaccessibile - penso al mondo sommerso dei depositi ...