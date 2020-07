Pensioni di vecchiaia in aumento nel 2020, in salita anche integrazioni salariali (Di lunedì 27 luglio 2020) Nei primi 6 mesi del 2020 sono triplicate le Pensioni di vecchiaia liquidate dal Fondo Previdenziale Lavoratori Dipendenti. Confrontando il dato dei primi 6 mesi del 2020 con lo stesso periodo del 2019, si nota un’impennata delle liquidazioni e si passa a 34.823 dalle 10.700 del 2019. Pensioni di vecchiaia in aumento nel 2020 L’aumento non si registra solo per la liquidazione delle Pensioni di vecchiaia ma in modo particolare per le donne i cui pensionamenti passano dai 3565 del 2019 a 17789 del primo semestre del 2020. Perchè più pensionamenti femminili? Con la riforma Fornero le donne erano state ingabbiate dall’aumento progressivo che ... Leggi su notizieora

