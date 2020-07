Marco Vannini, altre due persone in casa Ciontoli nella notte dell'omicidio (Di lunedì 27 luglio 2020) Due voci non ancora identificate sono state isolate dai legali di parte civile, gli avvocati Franco Coppi e Celestino Gnazi, in una perizia fatta sulle registrazioni audio delle telefonate al servizio di emergenza sanitaria e depositate nel nuovo processo. I due avrebbero dato... Leggi su repubblica

