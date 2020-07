La trans che partecipò a 3 o 4 festini in caserma a Piacenza: «Mi dicevano: se non collabori, ti rimando in Brasile» (Di lunedì 27 luglio 2020) Elena Concarotti, avvocato di una trans molto conosciuta a Piacenza, ha presentato ai pm che si occupano delle indagini sulla caserma Levante la richiesta che la sua assistita possa essere sentita come persona offesa. Il passaggio successivo è costituirsi parte civile. Questo è il fatto da cui trae origine la storia raccontata da Repubblica, con un’intervista alla trans che ha dichiarato di aver partecipato a 3 o 4 festini caserma degli orrori di Piacenza. LEGGI ANCHE > L’avvocato del carabiniere Montella: «festini con escort destituiti di ogni fondamento» festini caserma, la testimonianza della trans di Piacenza Ma il motivo per cui era ... Leggi su giornalettismo

rubio_chef : Speriamo che arrivi viva al processo e non la facciano fuori come Brenda del caso Marrazzo. #leFDOvannoRIFORMATE - SimoPillon : Col pdl #Zan rischio la galera per #omofobia se dico che questa dei trans che si mettono ad allattare è una schifez… - LaStampa : 'Collaborare' era la parola che il maresciallo Marco Orlando le ripeteva più spesso. - dottorschultz : RT @rubio_chef: Speriamo che arrivi viva al processo e non la facciano fuori come Brenda del caso Marrazzo. #leFDOvannoRIFORMATE https://t.… - luciodigaetano : Appena sentito, chiaro e forte, tra i titoli di @skytg24 sui fatti di Piacenza 'UNA TRANS COSTRETTA A FARE SESSO IN… -