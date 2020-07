Juve, nono scudetto di fila. E Bonucci ‘punge’ gli avversari (Di lunedì 27 luglio 2020) E sono nove, tutti di fila. La Juve supera la storia e sublima una rincorsa storica con l’ennesimo trionfo di una decade da incorniciare. La vittoria sulla Sampdoria regala a Ronaldo e compagni la matematica della vittoria. E nello spogliatoio esplode la festa. Al contrario del centro città, dove i tifosi erano pochi e giovanissimi. Un po’ il Covid, un po’ una vittoria che non fa più notizia e Piazza San Carlo è stata invasa solo da un gruppo di ragazzi con le bandiere in mano. Ma quello che conta è il verdetto suo campo: e quello ha detto che la Juve ha vinto nove campionati di fila Bonucci, stoccata agli avversari Maurizio Sarri ha festeggiato coperto di schiuma da barba e con la sigaretta in bocca. È entrato negli spogliatoi dove ... Leggi su italiasera

SkySport : Nono scudetto Juve, cosa facevano i giocatori 9 anni fa - tuttosport : #Juve campione d'Italia: è il nono scudetto di fila! Trionfano #Sarri e #Ronaldo ?? - Gazzetta_it : Juve, Ronaldo firma la vittoria scudetto: storica Signora, è il nono di fila - junews24com : Del Piero spiazza tutti: «L'uomo Scudetto della Juve? Questo è il mio nome» - - P_Torelli : Rivendicare i due (soltanto) scudetti tolti per #calciopoli il giorno in cui la #Juve (non) festeggia il nono… -