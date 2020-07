Infortuni Dybala e Danilo, queste le condizioni dei due calciatori della Juve (Di lunedì 27 luglio 2020) “Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Anche Danilo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che sono risultati negativi”. E’ la brevissima nota pubblicata sul sito ufficiale della Juventus dopo i due Infortuni di ieri occorsi a Dybala e Danilo, costretti ad uscire anzitempo dal campo.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

