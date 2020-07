Il focolaio nel Mugello con il caso di un animatore di un centro estivo (Di lunedì 27 luglio 2020) C’è un nuovo focolaio di Coronavirus nel Mugello in Toscana, responsabile di sette su nove casi registrati nel Fiorentino. L’assessore regionale alla salute Stefania Saccardi dice che “dall’inizio del focolaio sono 176 ad oggi i contatti stretti individuati che sono stati sottoposti a obbligo di quarantena in Mugello. Ma la situazione è sotto controllo e le procedure sanitarie stanno andando spedite”: proseguono le inchieste epidemiologiche. Tra i casi del Mugello anche un animatore di un centro estivo per bambini e tra i piccoli ospiti un caso certo e uno da confermare. Saccardi ha anche spiegato che “i casi risultati positivi sono legati nella maggior parte dei casi a eventi ... Leggi su nextquotidiano

