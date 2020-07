Guida TV: programmi di stasera, lunedì 27 luglio 2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, lunedì 20.7.2020, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Il Giovane Montalbano 2 Fiction RAI2 Made in Sud Varietà RAI3 Bodyguard Serie TV RETE4 Quarta Repubblica Attualità CANALE5 Una moglie bellissima Film ITALIA1 Vodafone Battiti Live Musica LA7 Eden – Missione Pianeta Film REALTIME Vite al limite Docureality CIELO Vice Film TV8 40 Carati Film NOVE Dirty Dancing – Balli proibiti Film Leggi su ascoltitv

Tele_Guida : La Sintesi dei Programmi TV della Serata - GiovanniMario12 : RT @SenatoStampa: Oggi in Senato. Agenda Aula e Commissioni ? - GiovanniMario12 : RT @SenatoStampa: Oggi in Senato. Agenda Aula e Commissioni ? - GiovanniMario12 : RT @SenatoStampa: Oggi in Senato. Agenda Aula e Commissioni ? - BelforteLeonela : @PietroLodi4 No è importante se un governo è guida leghista o fdi,visto che hanno due programmi ben diversi..??Cmq è… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida programmi Guida Tv domenica 26 luglio 2020: Lion, Non dirlo al Mio Capo e la Juventus su Sky Dituttounpop Fano e le sue visite guidate: un programma interessante per conoscere meglio la Città della Fortuna

Un programma interessante quello che da domani è possibile percorrere ... C’è un’altra città sotto di noi che verrà esplorata con l’aiuto di una guida che svelerà la storia e i misteri della città ...

Presentato il programma di In-Edita a Forte Marghera: atelier aperti, tavole rotonde, performance e tour guidati per tutta l’estate

Sabato 1 agosto alle 18 l’apertura ufficiale degli atelier dei 9 artisti selezionati per la prima sessione. Sono stati oltre 100 gli artisti del territorio che hanno partecipato al bando per gli spazi ...

Un programma interessante quello che da domani è possibile percorrere ... C’è un’altra città sotto di noi che verrà esplorata con l’aiuto di una guida che svelerà la storia e i misteri della città ...Sabato 1 agosto alle 18 l’apertura ufficiale degli atelier dei 9 artisti selezionati per la prima sessione. Sono stati oltre 100 gli artisti del territorio che hanno partecipato al bando per gli spazi ...