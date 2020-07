Giulia De Lellis in crisi “Sta male! Non sono tranquilla”: momenti di paura per l’influencer (Di lunedì 27 luglio 2020) L’influencer Giulia De Lellis, di recente si è confidata con i suoi followers mostrandosi preoccupata per la salute di sua nonna. Dalle ultime dichiarazioni su Instagram, sembrerebbe che la donna non stia molto bene e la De Lellis, è apparsa infatti al quanto pensierosa ed angosciata. Ha lasciato Forte dei Marmi per raggiungere immediatamente Roma e organizzarsi tra scadenze lavorative ed impegni familiari. L’estate di Giulia De Lellis è fatta sì, di momenti molti belli ed intimi ma anche di altrettanti momenti che hanno dato non poca preoccupazione: i problemi del cagnolino Tommaso che l’avevano costretta ad andare più volte dal veterinario e il suo intervento al naso, che dovrà subire a breve. Accanto a ... Leggi su velvetgossip

