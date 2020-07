Fedex: taser e carabinieri contro i lavoratori (Di lunedì 27 luglio 2020) Ancora guardioni armati di taser e carabinieri contro il lavoratori in lotta alla Fedex di San Giuliano Milanese Comunicato (e foto) del Csa Vittoria Ancora una volta nella notte tra il 23 e il 24 luglio i padroni della Fedex utilizzano il loro piccolo esercito privato di guardioni, questa volta armati di taser, coordinandosi con i carabinieri per aggredire violentemente i lavoratori. I licenziati politici della Fedex hanno deciso, con una coscienza e una determinazione ammirevole, (...) - Tribuna Libera / carabinieri , Sciopero, Licenziamenti, lavoratori, Operai, taser Leggi su feedproxy.google

Provocazione alla FedEx di S. Giuliano Milanese

