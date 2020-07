DS 9 E-Tense, gli ADAS a servizio della sicurezza e del comfort (Di lunedì 27 luglio 2020) La tecnologia con cui sono state sviluppate le vetture di ultima generazione, rivela oggi tutta la completezza di evoluti sistemi pronti a rappresentare un formidabile corredo per la sicurezza su strada. Una protezione che riguarda quanto avviene intorno alla vettura, preparando le indispensabili correzioni, con una prontezza superiore anche a quella di un accorto guidatore. E’ la magia degli ADAS, i sistemi ausiliari per la sicurezza pronti ad intervenire in maniera autonoma, e di cui DS 9 E-Tense si avvantaggia, al pari delle altre vetture nella sofisticata gamma DS Automobiles. La lista dei differenti sistemi con cui si presenta non teme confronti, e si compone di brevetti esclusivi che hanno il merito di renderne distintivo il carattere, anche quando si parla di protezione. E’ il caso ... Leggi su ildenaro

Notiziedi_it : DS 9 E-Tense, gli ADAS a servizio della sicurezza e del comfort - HDblog : DS 9 E-TENSE: gli ADAS per i viaggi in sicurezza dell'ammiraglia ibrida - fabiocavagnera : RT @motorionline: #DS9 E-Tense: gli #ADAS per una guida più sicura e confortevole - motorionline : #DS9 E-Tense: gli #ADAS per una guida più sicura e confortevole -

Ultime Notizie dalla rete : Tense gli DS 9 E-TENSE: gli ADAS per i viaggi in sicurezza dell'ammiraglia ibrida HDmotori MOTORI: DS 9 E-TENSE, GLI ADAS A SERVIZIO DI SICUREZZA E COMFORT-2-

La scena agli infrarossi viene visualizzata nel quadro strumenti digitale, evidenziando i possibili pericoli in riquadri gialli, che diventano rossi al progressivo avvicinarsi. A questo punto, il sist ...

DS 9 E-Tense, gli ADAS a servizio della sicurezza e del comfort

MILANO (ITALPRESS) - La tecnologia con cui sono state sviluppate le vetture di ultima generazione, rivela oggi tutta la completezza di evoluti sistemi pronti a rappresentare un formidabile corredo per ...

La scena agli infrarossi viene visualizzata nel quadro strumenti digitale, evidenziando i possibili pericoli in riquadri gialli, che diventano rossi al progressivo avvicinarsi. A questo punto, il sist ...MILANO (ITALPRESS) - La tecnologia con cui sono state sviluppate le vetture di ultima generazione, rivela oggi tutta la completezza di evoluti sistemi pronti a rappresentare un formidabile corredo per ...